◇第105回全国高校ラグビー1回戦 目黒学院61ー0高川学園（2025年12月28日 東大阪市・花園ラグビー場）

目黒学院（東京）が高川学園（山口）を61―0で圧倒した。トンガ人留学生のNo.8ロケティ・ブルースネオル（3年）は、巨体を生かした力強い突破で2トライを記録。1年時にハットトリックを達成して注目を集めた怪物が、花園で3年連続のトライを決めた。

前回大会はシードながら初戦で涙。悔しさを糧にこの一年間はフィットネス強化などに取り組み、高校最後の大舞台へ帰ってきた。「日本一になるために最後まで出し切る」。身長1メートル85で110キロあった体を107キロに絞り「練習がキツくて（体重が）減った。筋肉がついた」と笑い、トンガ人選手の象徴でもある金歯を輝かせた。

高校日本代表候補に入っており、来春からは東洋大に進学する予定。「大学2年ぐらいで日本代表になりたい」と大きな目標を立てている。憧れの選手は、日本代表経験を持つサモア出身で高校の先輩のNo.8テビタ・タタフ（東京SG）。「一緒にプレーできればうれしい」と夢を描いた。