ロッテのサブロー監督（４９）がネフタリ・ソト内野手（３６）のオープン戦全戦出場を義務づけた。オフに食事にいった際に「『ＤｅＮＡでホームラン王取った時、何が良かった？』って聞いたら『ラミレス監督にオープン戦全試合出さされた』と。『じゃあ来年それで』」というやりとりがあったことを明かした。

ソトは今季打率・２３０、本塁打１３本と物足りない数字に終わった。７月上旬まで打率１割台と低迷した。それだけに「『スロースターターはもう許されないよ』って話をして。本人も納得して、キャンプも頭（初日）から来るって言うんで」と約束したという。

ソト自身も球団を通じてコメント。「２０２５年シーズンは思い通りいかず難しいシーズンでした。今はフィジカルトレーニング、ランニング、打撃、守備、全てをしっかりやっています。２０２６年シーズンに向けて体づくりをしています」とすでに体作りに着手していることを明かす。

「目標は優勝！。ここまで日本に来て８シーズン過ごしたが、まだ優勝してないので、このチームでなんとしても優勝がしたいです」と気合い十分。キャンプ初日合流、オープン戦全試合出場で開幕から大暴れする思いだ。