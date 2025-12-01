ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¡£²ÉôÍî¤Á¤òµÕ¼ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦¡Ö£±ÂÐ£±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó¥é¥ó¥¹¤Ïºòµ¨¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎËö¤Ëº£µ¨¤Î£²Éô¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òµá¤á¤Æ°ÜÀÒ¤òÌÏº÷¡£¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹çÎ®¤·¤¿¡£»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£²Éô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢£±ÉôÉüµ¢¤Ø·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÀª¤¤¤ÇÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ì¡Ç£Õ£î£é£ï£î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï£±Éô¤È£²Éô¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¡¼¥°£±¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¹¶·â¤Ç¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°£²¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹¶·â¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£±ÂÐ£±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡£±Éô¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É³Ê¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£²Éô¤Ç¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¹¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÌµÁÐ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎàÀÚÉäá¤ò¤Ä¤«¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£