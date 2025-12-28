佐々木李子、全10曲すべて新曲のフルアルバム「RI PATHOS」発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日に全10曲すべて新曲を収録したフルアルバム「RI PATHOS」を発売することが決定した。本作は、彼女自身のこれまでの歩みと、これから進む未来を1本の道として描いた作品となる。

収録される楽曲はそれぞれ、佐々木李子に紐づく事柄をテーマに制作され、“これまで”と“これから”をつなぐ構成となっている。アルバム全体で表現されるのは、寄り道や回り道を含めた一つひとつの選択や出会いの積み重ね。「RI PATHOS」は、そんな彼女自身の道のり――まさに「李子道」を描いた一枚に。

初回限定盤には、ボーナストラックとして佐々木自身が初めて作詞作曲した「てづくりのうた」を収録。

さらに、アルバム収録楽曲を5ヵ月連続で先行配信されることも決定。先行配信第一弾となる楽曲「まるでマトリョーシカ」は、2026年1月7日に配信リリースされる。

＜佐々木李子コメント＞

フルアルバム『RI PATHOS』は、これまで歩いてきた“李子道”そのものです。

順風満帆にいかなくても、自分のテンポで迷い立ち止まった瞬間も、すべてが私にとって大切な“道”でした。

そしてまっすぐでは出会えなかった、あなたと繋がるために必要だった時間だと思います。

情熱に突き動かされ、私を形作ってきた魂が揺れる瞬間を新曲として刻んだ一枚。

5ヶ月連続先行配信、そしてリリースと共に、この道の続きを一緒に歩んでもらえたら嬉しいです。

●配信情報

2026年1月7日(水)先行配信

「まるでマトリョーシカ」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3395

音楽配信サイト事前予約(Pre-add / Pre-save)受付中

●リリース情報

佐々木李子フルアルバム

「RI PATHOS」

2026年6月3日発売

【初回限定盤】

品番：LACA-35275(CD+BD)

価格：￥8,250（税込）

・クリアスリーブケース

・ジャケットカード

・ビッグ缶バッジ（150mm）

封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

リード曲「タイトル未定」

「まるでマトリョーシカ」

含む全10曲収録。

ボーナストラック「てづくりのうた」

＜Blu-ray＞

01.リード曲「タイトル未定」 Music Video

02. Music Video Making

03. Original Movie

【通常盤】

品番：LACA-25275(CDのみ)

価格：￥4,400（税込）

初回生産分限定封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

リード曲「タイトル未定」

「まるでマトリョーシカ」

含む全10曲収録。

【初回限定盤】

https://lnk.to/LACA-35275

【通常盤】

https://lnk.to/LACA-25275

特典情報はこちら

https://sasakirico.lantis.jp/news/642/

佐々木李子ワンマンライブ「RE;VERSI」のテレビ放送が決定！

CS音楽チャンネルMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ワンマンライブ「RE;VERSI」の模様が全曲独占放送。

全曲独占放送! M-ON! LIVE 佐々木李子「RE;VERSI」

放送日時：2026/2/18(水)22:00〜24:00

詳しくはこちら

https://www.m-on.jp/info/2025/12/27/306037/

＜佐々木李子 Profile＞

佐々木李子（ささきりこ）

誕生日：11月10日

出身地：秋田県

幼少期より歌と音楽をこよなく愛し、様々な音楽と触れ合いながら育つ。

小学校５年生の時にミュージカル「アニー」の主役を約9000人の応募の中から勝ち取る。

それ以来歌と演技に目覚め、高校受験の際に音楽専門課程がある高校の音楽科、声楽科専攻に入学。

その小柄な体からは想像もつかないソウルフルな歌声を響かせる。

現在声優としても活動中。

代表作として、

TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』（三角初華／ドロリス役）

TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』（エムル役）

TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）

TVアニメ『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）、

TVアニメ『ワールドダイスター』（流石知冴役）など。

