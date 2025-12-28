佐々木李子、全10曲すべて新曲のフルアルバム「RI PATHOS」発売決定！
歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日に全10曲すべて新曲を収録したフルアルバム「RI PATHOS」を発売することが決定した。本作は、彼女自身のこれまでの歩みと、これから進む未来を1本の道として描いた作品となる。
収録される楽曲はそれぞれ、佐々木李子に紐づく事柄をテーマに制作され、“これまで”と“これから”をつなぐ構成となっている。アルバム全体で表現されるのは、寄り道や回り道を含めた一つひとつの選択や出会いの積み重ね。「RI PATHOS」は、そんな彼女自身の道のり――まさに「李子道」を描いた一枚に。
初回限定盤には、ボーナストラックとして佐々木自身が初めて作詞作曲した「てづくりのうた」を収録。
さらに、アルバム収録楽曲を5ヵ月連続で先行配信されることも決定。先行配信第一弾となる楽曲「まるでマトリョーシカ」は、2026年1月7日に配信リリースされる。
＜佐々木李子コメント＞
フルアルバム『RI PATHOS』は、これまで歩いてきた“李子道”そのものです。
順風満帆にいかなくても、自分のテンポで迷い立ち止まった瞬間も、すべてが私にとって大切な“道”でした。
そしてまっすぐでは出会えなかった、あなたと繋がるために必要だった時間だと思います。
情熱に突き動かされ、私を形作ってきた魂が揺れる瞬間を新曲として刻んだ一枚。
5ヶ月連続先行配信、そしてリリースと共に、この道の続きを一緒に歩んでもらえたら嬉しいです。
●配信情報
2026年1月7日(水)先行配信
「まるでマトリョーシカ」
配信リンクはこちら
https://lnk.to/LZC-3395
音楽配信サイト事前予約(Pre-add / Pre-save)受付中
●リリース情報
佐々木李子フルアルバム
「RI PATHOS」
2026年6月3日発売
【初回限定盤】
品番：LACA-35275(CD+BD)
価格：￥8,250（税込）
・クリアスリーブケース
・ジャケットカード
・ビッグ缶バッジ（150mm）
封入特典
・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）
＜CD＞
リード曲「タイトル未定」
「まるでマトリョーシカ」
含む全10曲収録。
ボーナストラック「てづくりのうた」
＜Blu-ray＞
01.リード曲「タイトル未定」 Music Video
02. Music Video Making
03. Original Movie
【通常盤】
品番：LACA-25275(CDのみ)
価格：￥4,400（税込）
初回生産分限定封入特典
・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）
＜CD＞
リード曲「タイトル未定」
「まるでマトリョーシカ」
含む全10曲収録。
【初回限定盤】
https://lnk.to/LACA-35275
【通常盤】
https://lnk.to/LACA-25275
特典情報はこちら
https://sasakirico.lantis.jp/news/642/
佐々木李子ワンマンライブ「RE;VERSI」のテレビ放送が決定！
CS音楽チャンネルMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ワンマンライブ「RE;VERSI」の模様が全曲独占放送。
全曲独占放送! M-ON! LIVE 佐々木李子「RE;VERSI」
放送日時：2026/2/18(水)22:00〜24:00
詳しくはこちら
https://www.m-on.jp/info/2025/12/27/306037/
＜佐々木李子 Profile＞
佐々木李子（ささきりこ）
誕生日：11月10日
出身地：秋田県
幼少期より歌と音楽をこよなく愛し、様々な音楽と触れ合いながら育つ。
小学校５年生の時にミュージカル「アニー」の主役を約9000人の応募の中から勝ち取る。
それ以来歌と演技に目覚め、高校受験の際に音楽専門課程がある高校の音楽科、声楽科専攻に入学。
その小柄な体からは想像もつかないソウルフルな歌声を響かせる。
現在声優としても活動中。
代表作として、
TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』（三角初華／ドロリス役）
TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』（エムル役）
TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）
TVアニメ『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）、
TVアニメ『ワールドダイスター』（流石知冴役）など。
佐々木李子オフィシャルサイト
https://sasakirico.com/