°ËÅì·ò¿Í¡¢1·î21ÆüÈ¯Çä 3rd EP¡ÖShAdow¡×¤è¤ê¡ÖAnswer¡×¤ò12·î29Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È´Þ¤à³Æ¼ï±þÊç¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äÆÃÅµ¤âÈ¯É½¡ª

À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î°ËÅì·ò¿Í¤¬¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó°ÜÀÒÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë3rd EP¡ÖShAdow¡×¤è¤ê¡¢¡ÖAnswer¡×¤ò12·î29Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖAnswer¡×¤È¡ÖShAdow¡×³Æ¡¹¤Î¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ä¡¢±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
12·î29Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡ÖAnswer¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ëSNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ëanimelo mix ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë3rd EP¡ÖShAdow¡×¤Ç¤Ï¡¢ 2025Ç¯Æâ¤ÎCDÍ½Ìó¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¡¢mora¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÆÃÅµ¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CD¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î±þÊçÃêÁª¤Ç¡ÖÄ¾É®°¸Ì¾¡ÜÊ£À½¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±þÊçÃêÁª¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡×¤Ø¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤ä±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°ËÅì·ò¿Í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2025Ç¯12·î29Æü(·î)Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Kent Ito
¡ÖAnswer¡×
¡ÖAnswer¡×±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡ÆÃÅµ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è
¡¦animelo mix ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡ÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (5cm¡ß5cm)
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¡¦SNS¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
2026Ç¯1·î21ÆüCDÈ¯Çä¡õÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Kent Ito 3rd EP
¡ÖShAdow¡×
M1. Answer ¢¨Àè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê
M2. meAningless
M3. ¥³¡¼¥ÝA
M4. CharismA
¡Ú¤¤ã¤Ë¤á¸ÂÄê¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SCCG.00180
²Á³Ê¡§¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãDisc1¡ä
M1. Answer
M2. meAningless
M3. ¥³¡¼¥ÝA
M4. CharismA
M5. Answer (Instrumental)
M6. meAningless (Instrumental)
M7. ¥³¡¼¥ÝA (Instrumental)
M8. CharismA (Instrumental)
¡ãDisc2¡ä
M1. festa la Vita
M2. ¥Ñ¥ì¡¼¥É
M3. °ÕÌ£°¦
M4. ÊâÉý
M5. SHELTTER SONG
M6. River at Sunrise
M7. magic number
M8. Heart Felt
ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦2025Ç¯7·î28Æü³«ºÅ¡¢Kent Ito 2nd LIVE¡ÈRiver at Sunrise¡ÉLIVE CD(8¶Ê/Disc2)
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¼ýÏ¿¡Ë
¡ÖShAdow¡×±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦CDÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É(86mm¡ß54mm)
¡¦CD¹ØÆþ¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
·ÊÉÊ¡§Ä¾É®°¸Ì¾¡ÜÆÃÀ½¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦mora¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÆÃÅµ
ÆÃÅµ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÆÃÅµ
¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡ 2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½ËÆü)
ÆüÄø¢ 2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¡¦SNS¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
