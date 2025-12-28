矢野妃菜喜、1st Album『POPPING BOX』3月5日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー５周年を記念して５都市をまわる全国ツアー“Happy! Next Key!”を敢行中の矢野妃菜喜が、ツアーの最終日となる12月28日の大阪公演にて、1st Album『POPPING BOX』を2026年3月5日にリリースすることを発表した。3月5日は矢野妃菜喜自身の誕生日。

このアルバムには、デビュー曲「ホログラムの天使」から、盟友とのコラボシングル「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」、“なんなんだこの曲!?”と話題沸騰の「ブルジョワタオル」など、ポップでカラフルな楽曲が“びっくり箱”から飛び出してくるようなバラエティ豊かな楽曲たちが収録されている。

さらには、ツアーで初披露された新曲「HNK」、楠木ともりがプロデュースする新曲も収録予定。

初回生産限定盤のBlu-ray Discには昨年８月に渋谷クラブクアトロで開催されたライブ「矢野妃菜喜 LIVE 2025 〜Girls in the Mirror World〜」や「POPPINNG BOX」ジャケット撮影のメイキング映像を収録。

ファンクラブ「SMA VOICE」会員限定で、1月18日中までに予約すると直筆サイン入りポスターがプレゼントされるキャンペーンも実施されるので、ぜひこの機会にチェックしよう！

2026年3月8日（日）にはワンマンライブ「妃菜祭2026〜POPPING BOX〜」を新宿ReNYで開催されることも決定している。

「SMA VOICE」はこちらから

https://smavoice.jp/

●リリース情報

1st Album

『POPPING BOX』

3月5日発売決定

【完全生産限定盤（CD＋BD[LIVE MOVIE＋「POPPING BOX」ジャケット撮影メイキング]＋Visual Book）】

価格：￥16,500（税込）

＜CD＞

01.前説

02.HNK

03.ポヤポノポ！

04.キミといた夏を

05.ブルジョワタオル

06.ナミダジレンマ

07.Follow me!

08.鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)

09.ホログラムの天使

10.こころの泡

11.ルリマツリ

12.ありがとうだよ

＜BD＞

・ LIVE MOVIE 「矢野妃菜喜 LIVE 2025 〜Girls in the Mirror World〜」 【2025年8月23日（土）渋谷クラブクアトロ】

LIVE MOVIE

01. キミといた夏を

02. ポヤポノポ！

03. As I Like

04. にーとぴあ。

05. Follow me！

06. Cry No More!

07. ありがとうだよ

08. ホンモノ

09. 鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)

10. Jumpin’

11. ブルジョワタオル

12. エナジードリンク

13. 辛苦or酔夢

14. ナミダジレンマ

・「POPPING BOX」ジャケット撮影メイキング

封入特典

抽選応募ハガキ

※CD/BDの収録内容は予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

※BDにライブ当日披露した「仮契約のシンデレラ」（私立恵比寿中学）は収録されませんので予めご了承ください。

【通常盤（CD）】

価格：￥4,400（税込）

＜CD＞

01.前説

02.HNK

03.ポヤポノポ！

04.キミといた夏を

05.ブルジョワタオル

06.ナミダジレンマ

07.Follow me!

08.鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)

09.ホログラムの天使

10.こころの泡

11.ルリマツリ

12.ありがとうだよ

封入特典

抽選応募ハガキ

※CD/BDの収録内容は予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

本日より“ROCKET-EXPRESS”にて予約販売がスタート！

SMA VOICE限定】1st Album「POPPING BOX」では、会員限定の早期予約特典として直筆サイン入りポスターが付いてきます。

この機会に是非お買い求めください♪

SMA VOICE会員限定：早期予約特典：直筆サイン入りポスター

※会員限定特典は「完全生産限定盤」「通常盤」絵柄共通。

対象商品

・【SMA VOICE限定】1st Album「POPPING BOX」通常盤(CD)

・【SMA VOICE限定】1st Album「POPPING BOX」完全生産限定盤（CD＋BD[LIVE MOVIE＋「POPPING BOX」ジャケット撮影メイキング]＋Visual Book）

受注期間：2025年12月28日(日)16:00〜2026年1月18日(日)23:59

発売日：2026年3月5日(木)

商品のお届け：2026年3月3日(火)より順次出荷予定

通販に関する注意事項

※一般予約特典「複製サイン＆メッセージ入りポストカード」はつきません。

※【SMA VOICE限定】商品は、「SMA VOICE」会員の方のみご購入可能な商品です。

※出荷日が異なる商品をご注文の場合、ご注文の商品の中で一番遅い出荷日にまとめて発送されます。ご注意ください。

下記商品につきましては、一般ページよりお買い求めください♪

1st Album「POPPING BOX」完全生産限定盤（CD＋BD＋Visual Book）

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210127

1st Album「POPPING BOX」通常盤（CD）

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210126

オンラインショップ「ROCKET-EXPRESS」はこちら

https://www.rocket-exp.com/yano_hinaki/

●ライブ情報

矢野妃菜喜 ワンマンライブ

「妃菜祭2026 〜POPPING BOX〜」

2026年3月8日(日)

開場17:00 / 開演17:30

会場：新宿ReNY

チケット

https://eplus.jp/yanohinaki/

e＋先行受付期間：12/6(土)〜12/28(日)23:59

一般発売：1/10(土)10:00〜より受付開始

＜プロフィール＞

矢野妃菜喜（やのひなき） 1997年3月5日生まれ、兵庫県出身。趣味は写真撮影。特技は関西弁、ダンス、バレエ。2022年3月5日に第16回声優アワード賞にて「新人女優賞」を受賞。TVアニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」高咲侑役、TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービーSeason２・3」キタサンブラック役、TVアニメ「変人のサラダボウル」サラ・ダ・オディン役、TVアニメ「逃げ上手の若君」雫役、TVアニメ「この世界は不完全すぎる」ニコラ役、ほか声優として多数の作品に出演。2021年8月23日に1stシングル「ホログラムの天使」をリリースし、アーティストデビュー。2025年6月25日に自身6枚目となるニューシングル「鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)」をリリース。２０２５年10月26日よりアーティストデビュー５周年を祝して、５都市をまわる初の全国トーク＆ライブツアー「Happy！Ｎｅｘｔ Key！」を開催。2026年３月５日に初の写真集＆1stアルバム「POPPING BOX」をリリース！

関連リンク

公式サイト

https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/454#/news/0