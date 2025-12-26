阪神・村上頌樹投手（２７）と近本光司外野手（３１）が２８日、ともに地元である兵庫県淡路島の淡路佐野運動公園で合同自主トレを公開した。村上は来季の個人目標に掲げる沢村賞に向け、基準となる８完投以上を宣言。２年連続開幕投手へも改めて名乗りを上げ、開幕Ｇ倒に意欲を示した。近本は“プロ８年目の挑戦”として左中間への打球増加などを挙げた。

年の瀬の故郷で虎党からの熱視線を浴び、２６年シーズンを戦う己の姿を思い浮かべた。来季の個人目標に沢村賞を設定している村上。「完投数が増えれば、イニング数もおのずと増えてくる。できるだけマウンドを降りない、一人で投げきれるピッチャーになりたい」。“完投王”こそが目指すべきスタイルだ。

沢村賞の基準のひとつである完投数については、来季から２減の「８」となる。それでも今季の３完投から倍増以上が求められるが「沢村賞の基準のところまではしっかりいきたいなという気持ち」とキッパリ。球団では０６年の井川慶以来、２０年ぶりとなる８完投以上を視野に入れる。

今オフは試合を一人で投げきるための鍛錬を続けている。「ウエートトレーニングにしっかり取り組めている。筋力があった方がいいんで。持続的に力が続くように。長いイニング投げるための体力、筋力をつけたい」。負荷をこれまでより１０〜２０キロほど増量し、屈強ボディーへ進化させる。

藤川監督は今年同様、来季へ向けて春季キャンプ中の開幕投手発表を予告。もちろん２年連続での大役を狙う。「初めて経験させてもらって独特の雰囲気でしたし、２回目はどういう気持ちで投げられるか、そういう好奇心もある」と気合をみなぎらせた。

来年３月２７日の開幕戦は東京ドームでの巨人戦。ビジターでの伝統の一戦は、今季３試合で２勝負けなし、防御率０・４１。プロ通算でも５試合３５回で自責点１と無類の強さを誇る。巨人の開幕投手候補・山崎とは同じ年で、同じ兵庫県出身とあって「投げ合えれば最高だと思いますし、楽しい試合になる」と“ライバル対決”での必勝を期す。

この日の淡路島自主トレは一般公開され、２０００人が集結。「プロに入ってからずっと年末はここで練習させてもらっているので、来シーズンに向けてスタートというような形です」。連覇と沢村賞のＷ達成へ、まずはＧ打線を眠らせて開幕完投星を目指す。

◆年間８完投以上 １２球団で直近の達成者は、２０年大野雄大（中日）の１０完投。阪神では０６年井川慶の８完投までさかのぼる。今季の完投数最多は両リーグとも６完投で、セは床田（広島）、パは伊藤（日本ハム）だった。上】ファンの前でキャッチボールを披露する