今年も多くのプロ野球選手たちがユニホームを脱いだ。移籍先など次の進路が決まった選手がいる一方で、未定の選手もいる。それぞれの新しい人生に挑戦する男たちの思いを伝える「第２の人生へプレーボール」。タテジマのユニホームを脱いだ阪神の鈴木勇斗投手（２５）は来季から軟式野球に挑戦する。選んだのは東京を拠点とする「株式会社エコ・プラン」の軟式野球部。硬式一筋だった男が、軟式の世界に足を踏み入れた理由に迫った。

鈴木は昨年、シーズン終盤から１２月初旬にかけて体調不良で入院。退院後もその影響からリハビリに時間を費やした。２軍公式戦での登板も３試合にとどまり、１軍登板もないまま、１０月に非情の宣告を受けた。一報を聞いた際は「やっぱりか」とすぐに納得したが、「あと１年あればもっとできた」と悔しさもあった。

切り替えて挑んだトライアウトでは視察していた同社から声がかかった。他社の硬式チームからも誘いがあったといい、約２週間悩んだ。「硬式でやりたい気持ちもあった」。ここまで硬式野球一筋の人生だった。迷いの中、同社の練習に参加した。「人間性が素晴らしいし、この人たちと野球をしたいと思ったのが一番の決め手だった」と入社を決意した。

同社は２４年度の東京都秋季軟式野球大会１部リーグで優勝した実績がある強豪チーム。左腕は指揮を執る杉山太揮監督について「優しくて情熱がある。とにかく熱い人だ」と熱のこもった口調で話した。

同志にも背中を押された。湯浅、桐敷ら同学年のチームメートとは密にコミュニケーションを取っており、新たに進む道について報告した。湯浅からは「いいじゃん。また野球できるね」と励まされ、思いはさらに強くなった。

慣れない軟式球の扱いだが、「全然無理だなって感じはしない。時間はかかるけど、やれるかな」と自信をのぞかせた。来季のリーグ戦は４月からスタートする。練習を重ね、リーグ戦が始まるまでにはマウンドに立てる状態にしたい。

新生活は午前９時から昼まで約３、４時間の練習。そこから通常業務に就く。人事部に配属されることが決まり、社業と野球を両立する多忙な日々だ。「チームが優勝できるように戦力になっていきたい」。慣れない環境への不安よりも前向きな気持ちが強い。タテジマで得た貴重な経験を新たな道で生かす。

◇鈴木 勇斗（すずき・ゆうと）２０００年３月１７日生まれ、鹿児島県出身。２５歳。１７４センチ、８６キロ。左投げ左打ち。鹿屋中央−創価大を経て、２１年度ドラフト２位で阪神入りし、背番号２８を背負った。同期入団は１位森木で、ほかに３位桐敷、４位前川ら。昨オフ育成契約に移行。プロ通算４シーズンで１軍登板はなし。