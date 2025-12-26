阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が２８日、Ｇ７スタジアム神戸で第２回プロ野球兵庫県人会に参加した。小学生約１５０人との野球教室後にトークショーが行われ、「阪神ファンの人？」の質問に半分ほどが挙手。兵庫県出身で、兵庫県の球団選手として「（来年は）全員を阪神ファンにしたい。好きと思ってもらえるように」と今朝丸ファンを増やす事を誓った。

子どもらに名前を呼ばれ、楽しそうに年内ラストイベントを終えた。それでも満足はしていない。来季の活躍でよりファンを増やす意気込みだ。「目標はまず１軍で投げる事。連覇の戦力になれるように」。今季は２軍で１２試合に登板し５勝０敗、防御率４・２４。１軍登板に向け、足りないと感じたのは制球力だ。

今季は１試合最多で５四死球を出すなど、制球に苦しんだ。報徳学園時代は「多くても３つ」。原因を見つけきれずにいるからこそ、原点に立ち返る考えを示した。「キャッチボールとかをもう一回、大事にしてやっている」と今オフ中に課題をつぶす。

「（来季は四死球の数を）ゼロでいきたい。全部ゼロで」。結果を残し、来季は１軍の舞台を踏む。