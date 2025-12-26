伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）が１月18日にスタート。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

ドラマ『５０分間の恋人』は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚！ スムーズにはいかない二人の恋模様が描かれる。



伊野尾が、「晴流は本当に『何者だ？』と思いましたね（笑）。今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプ」と話す通り、ちょっぴりズレている晴流は初登場シーンで、街中に盆栽を抱えて現れます。この“変わり者イケメン” 晴流が抱える盆栽、なんと約7万円もする高級盆栽なんだとか。

©️ABCテレビ

晴流の家には色々な種類の盆栽があり、この出会いのシーンの盆栽は松だが、今後は梅や紅葉なども登場するという。盆栽は第1話冒頭から登場するので、まずは二人を繋ぐきっかけとなる小さいけど 7万円もする高級盆栽にご注目！

©ABCテレビ





■第１話あらすじ

辛島菜帆（松本穂香）は、ゲームソフト制作会社「ダブルスターズ」に勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。

その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！？ 呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。

――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？

©️ABCテレビ

新ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて2026年1月18日スタート 毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

