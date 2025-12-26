◇スーパーバンタム級12回戦 〇WBC1位・中谷潤人 判定 WBC10位セバスチャン・エルナンデス●（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界3階級制覇の中谷は世界ランカーのエルナンデスに大苦戦も3―0で判定勝ち。国内新記録のプロデビュー32連勝を飾り、井上戦“前哨戦”を何とかクリアした。

スーパーバンタム級転向初戦を終えた試合後は、大きく腫れた右目上を隠すようにサングラス姿で会見場に登場。「日頃の練習から目がふさがったときのイメージはしてきた。慌てることなくできた」と胸を張ったが、28日に予定されていた一夜明け会見は直前で中止となるなど、ダメージの大きさを物語った。

試合前には来年5月の対戦を見据えてきた井上戦が消滅危機に。「井上選手と戦えないさみしさはある」と本音を漏らしながらも、自身の後に会見した井上は中谷の挑戦を受けることを明言した。ピカソ戦は観戦し「（井上は）タイミングを取ったり、合わせるパンチは鋭いなと感じた」と自身と同じ長身の挑戦者に姿を重ねて“偵察”も行った。

「この階級を経験できたのはキャリアの糧になる。どう成長につなげるかは燃えたぎっているものがある。期待してもらえたら。この試合を糧にスーパーバンタム級にアジャストする」とビッグバンさく裂へ、残された期間でレベルアップを図る。