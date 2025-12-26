69発の日本人エースがまさかの放出か！トルコ強豪からのオファーを名門が受諾する可能性を現地報道「ワールドクラスのスターを売却へ」
昨シーズンに公式戦33ゴールを挙げたセルティックの前田大然は今夏、移籍を志願したものの、クラブに認められなかった。
今冬の去就が注目されるなか、驚きの一報がもたらされた。英メディア『GIVEMESPORT』は12月28日、「セルティック、監督が契約を承認。１月にワールドクラスのスターを売却へ」と見出しを打ち、トルコメディア『Taka Gazete』の報道を元に、「セルティックはトルコのトラブゾンスポルからの関心を受け、１月にフォワードの前田大然を売却する用意がある」と報じた。
「１月の移籍期間はグラスゴーサイドにとって強化と再始動のチャンスとなると予想されているが、再建を始める過程で主力選手がクラブを去る可能性もある」
同メディアは、「『ワールドクラス』と評される前田は、2022年１月に加入して以来、セルティックパークで長年レギュラーとして活躍し、184試合に出場して69ゴールを記録している。しかし、今シーズンの彼の調子はチームの成績と同じく落ちており、日本代表の彼は攻撃陣の一員として定期的にプレーしているにもかかわらず、全大会で25試合に出場してわずか７ゴール・６アシストしか挙げられていない」と指摘。こう続けている。
「28歳となった現在、クラブでの彼の長期的な将来や、再び高いレベルに到達できるかどうかについては疑問があり、トルコのトラブゾンスポルは、1月の移籍期間にスコットランドのチャンピオンから彼を引き抜く動きを見せることで、その不確実性を利用する準備ができている」
「トラブゾンスポルのファティ・テッケ監督はすでに移籍にゴーサインを出しており、セルティックも適正な価格での移籍に応じる用意があるとみられている。現在の前田の移籍金は約1400万ユーロとされている。契約が2027年まで残っているため、セルティックにとって今が移籍金を得る絶好のチャンスとなるかもしれない」
記事は「前田は加入以来セルティックの中心選手となっているが、国内での優位性を維持するためにはクラブが今後数カ月で新たな時代を迎える必要があるのは明らかであり、それはクラブ幹部と監督が困難な決断を下さなければならないかもしれないことを意味する」と主張している。
「その中にはタイトルを獲得したチームの主力選手の移籍も含まれており、年齢、契約状況、最近のパフォーマンスレベルを考慮すると、前田がリストのトップに挙げられるのも不思議ではない」
「シーズン途中で彼を放出するのは理想的ではないかもしれないが、セルティックが来夏に彼に巨額のオファーを出す可能性は低く、その資金はナンシー監督が今後チーム運営に携わり、自身のイメージに合ったチーム作りを進めるために使えるかもしれない。最も支持される決断ではないかもしれないが、適切な金額であれば、必要な決断となるかもしれない」
パフォーマンスが低下しているため、今冬が“売り時”だと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
