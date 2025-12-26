◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦 ○統一王者・井上尚弥 判定 WBC2位アラン・ピカソ●（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が27日にサウジアラビア・リヤドで行われた大型興行でWBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）に12回判定勝ちし、歴代1位となる世界戦27連勝を飾った。次戦は5月2日に予定される東京ドーム決戦で、“前哨戦”を制した中谷潤人（27＝M・T）の挑戦を受けることを明言した。

【尚弥に聞く】

――試合を振り返って。

「ボクシングというより気持ち。集中力というか体と気持ちが一致していなかった。なぜこうなったか、改めて考え直す必要がある」

――初の2戦連続判定勝ち。この階級で体格の勝る相手を倒す難しさを感じているか。

「それは正直感じていない」

――ピカソを倒せなかった理由は？

「これがボクシング。（スタイルが）かみ合う、かみ合わないがある。倒すことができる、できないはこれから先もあると思う。その中で倒し切ることを課題として磨いていきたい」

――自身のフェザー級の話がパフォーマンスに影響したか？

「そこはあまり関係ないかな」