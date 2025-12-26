◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦 ○統一王者・井上尚弥 判定 WBC2位アラン・ピカソ●（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が27日にサウジアラビア・リヤドで行われた大型興行でWBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）に12回判定勝ちし、歴代1位となる世界戦27連勝を飾った。

世界初挑戦のピカソは34戦目で初黒星となったが、井上からダウンを喫することなく、最終12回まで意地を見せた。試合後は病院に直行したため、会見場には姿を見せず、米老舗専門誌「ザ・リング」の取材には「終盤は自分が優位に立っていると感じた場面もあった。負けたとは思っていない」と強気の発言。「世界チャンピオンになるという夢はまだ続いている。もっと強くなって戻ってくる」とリベンジを誓った。

▽井上―ピカソVTR 多彩な攻撃を見せた井上が判定勝ち。序盤から速く、重い連打を浴びせて流れをつかんだ。中盤以降はロープ際に何度も追い詰めて攻め立てたが、決定打を欠いてダウンは奪えなかった。動きは最後まで軽快で被弾は少なかった。ピカソは守りを固めて善戦した。左フックなどで突破口を探ったが、こじ開けられなかった。