◇第105回全国高校ラグビー大会1回戦 北越17―42日本航空石川（2025年12月28日 東大阪市・花園ラグビー場）

「第105回全国高校ラグビー大会」に2大会ぶり3度目の出場となる新潟県代表の北越は28日、日本航空石川との1回戦に臨み、17―42で完敗した。創部78年目で全国1勝はまたも持ち越しとなり、初戦敗退。主将でスタンドオフの小林龍ノ介（3年）は「自分たちで崩れてしまったのが敗因」と悔しさをにじませた。

前半は相手に4トライを決められて0―28。いきなり敗色濃厚な雰囲気が漂ったが、後半14分に磨いてきたモールで押し込み、左から鳥山珀亜（2年）がトライ。その5分後には新井匠郎（1年）が相手ボールをインターセプトし、そのまま中央に独走でトライを決めた。27分には宮迫正宗（3年）がトライ。3連続トライで意地は見せた。

全国の壁にはね返されたが、手応えも得た。県大会は右目の「網膜剥離」で手術を受けた影響で欠場し、今回の舞台で戦列に戻った小林は「最後は取りにいくしかなかった。そこは自分たちのラグビーができた」と決して下を向くことはなかった。今大会を経験した1、2年生は来年も多く残る。全国で戦える強さを身に付け、必ず帰ってくる。