巨人・阿部監督が、レギュラー白紙の方針を示した。「横一線でみんな、いい競争をしてほしい。もちろん、若い選手でも使いたい。チャレンジさせたい。起用はどんどんしていく」と激しい争いを期待した。

正二塁手の吉川がオフに両股関節を手術。「尚輝も手術明けだから、分からない」と開幕に間に合うかは不透明だ。遊撃は泉口が今季133試合に出場しリーグ2位の打率・301と台頭も「来年はもっと警戒される。どうはねのけていくか」と指摘した。巻き返しを期す門脇や24年ドラフト1位の石塚、同2位の浦田らにもチャンスはある。

岡本が守ってきた一、三塁は、来季20年目の坂本やリチャード、メジャー通算47本塁打を誇る右の大砲、新外国人・ダルベック、増田陸らが候補。新主将の岸田さえも正捕手を確約されておらず、甲斐や小林、大城、山瀬らとの争いだ。

外野も激しい競争が見込まれる。チームトップの17本塁打で残留したキャベッジ、日本ハムからFA移籍した松本への期待は大きいが、ベテランの丸や外野挑戦の中山、佐々木、若林らのアピール次第で布陣は変わりそうだ。阿部監督は「キーマンになってほしい選手はたくさんいる。誰が出てくるか」。開幕まで、戦力を見極めていく。（青森 正宣）