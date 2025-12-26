お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が28日に放送された日本テレビ「サンキュ!ウィッチマン」（後10・00）に出演。本名を告白するとともに、自身の芸名の名付け親を明かした。

同番組はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が贈る、超ハッピーサプライズと題して、人気芸能人が恩人へ年に一度の特大の“ありがとう”を伝えるという企画が放送された。

その中で、「私に言わせて『サンドにありがとう』」企画の進行役を務めたタイムマシーン3号。同企画はサンドウィッチマンの2人に感謝を伝えたい人がサプライズで登場するというもの。

関は「僕たちもですね、サンドさんとはもう20年ぐらいの付き合いで。数えきれないほどの感謝がある」と伝えた。これに伊達みきおは「俺らに?ないだろ。別に」と驚いた。

だが、関は「ありますよ!」とし「僕は特に…伊達さんと一緒にご飯とか行かせてもらってて。ハチミツ二郎さんに“芸名をつけたらどうだ?”って。売れない時期に」と二郎から芸名の提案があったことを切り出した。

続けて「僕、関智大（ともひろ）って言うんですけど」と本名を明かしつつ「2つ候補考えたって言って。1個は『太』で、今その『太』をつけて『関太』でやってる。けど、もう1個が“デブデブクソクソンはどうだ?”って。ハチミツさんが言って、伊達さんがやんわり『太』に持ってってくれた」と伊達に感謝していることを伝えた。