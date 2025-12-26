◆全国高校ラグビー第２日（２８日・花園ラグビー場）

１回戦１４試合が行われ、聖光学院（福島）が１８―１７で近大和歌山との接戦を制し花園初勝利。昨年は初戦で０―１１２と大敗したが、今年就任した元日本代表ＬＯ・宇佐美和彦監督（３３）が恩師エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチの教えを生徒たちに説く指導で壁を越えた。３０日の２回戦は筑紫（福岡第２）と対戦する。光泉カトリック（滋賀）は１０６―３で山形中央に大勝し、県勢初の１００得点勝利を挙げた。

リアル「スクール☆ウォーズ」の幕開けとなった。ラストプレーのコンバージョンキックがわずかに外れると、聖光学院フィフティーンは狂喜乱舞。１点差で念願の花園初勝利だ。「最後は見てられなかった」。今春就任した宇佐美監督は思わず胸をなで下ろした。

昨年は初戦でテレビドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルで、伏見工を前身とする京都工学院に０―１１２で大敗。「花園１勝」を合言葉に新米監督と汗を流してきた。伏見工も“泣き虫先生”山口良治監督（現総監督、８２）就任の７５年春、花園高に０―１１２で敗北。昨年、スタンド観戦した山口総監督が「０―１１２で負けた昔を思い出した」と回想した一戦を糧にリベンジした。かつての名門と同じ元日本代表が率いる新興校が歴史を変えた。元日本代表の宇佐美監督は「歴史をつくろうと話してきたのでうれしい」と満面の笑みを浮かべた。

“エディー流”で壁を越えた。指揮官は現役時代、エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチ（６５）の下でプレーするなど代表１０キャップ。その経験を注入した。エディー氏も大切にした「自主性」を部員に求め、全体練習は長くても２時間で朝練は希望制。「自分で考えて取り組まないと試合に出られない」と伝える。元日本代表のアニセサムエラ（３９、ＢＬ東京コーチ）を父に持つＬＯ・アニセマウシオ（２年）は「強制されることがない。自主性が強いチーム」と胸を張る。

スタメンは全員１、２年生。今春にラグビー部専用寮が完成するなど２年生の代から、県外の有望株が門をたたくようになった。数人いた３年生は部を離れたが唯一、リザーブの須田が残った。須田はこの日は体調不良でベンチ外だったが、次戦の３０日・筑紫戦は復帰見込みで「花園でプレーさせてあげたい」と宇佐美監督。３学年一丸で年を越し、ドラマのような新時代をつくる。（直川 響）

◆「スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の７年戦争〜」 １９８４〜８５年放送のＴＢＳ系連続ドラマ。俳優・山下真司（７４）が演じる主人公の熱血教師・滝沢賢治が赴任した川浜高校の弱小ラグビー部を全国優勝に導く物語。７５年４月から伏見工（現・京都工学院）の監督に就任し、８０年度に花園初優勝を果たした山口良治氏がモデルとなっている。「ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ， ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ」「信は力なり」など名言多数。歌手の麻倉未稀（６５）が歌う主題歌「ヒーロー」もヒット。ラグビーブームを巻き起こした。