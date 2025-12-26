ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会 第３日 （２８日、鹿児島・鴨池補助、白波スタジアム）

準々決勝と準決勝を行い、決勝はサガン鳥栖（佐賀）とソレッソ熊本（熊本）の九州対決となった。サガン鳥栖は１―１で迎えた後半７分、コーナーキックから網代時生（６年）の今大会通算７得点目の決勝ゴールでＦＣトリアネーロ町田（東京第２）に逆転勝ち。１６回目の出場で初の決勝進出を決めた。２年前に初めて九州の地に優勝旗をもたらしたソレッソ熊本は自慢の攻撃力が爆発。５―０で川崎フロンターレ（神奈川）を蹴散らした。決勝は２９日午前９時半から白波スタジアムで行われる。

サガン鳥栖は、１６回目の出場で初めてベスト４の壁を突破した。「ゲームの入りは良かったが、ファーストチャンスを逃しておかしくなった。ハーフタイムで守備を修正して、なんとか勝つことができました」と荒木亮次監督。今年５月のチビリンピックで決勝に進出（柏レイソルに負けて２位）するなど手応えを感じていたというが、優勝を逃したため初の決勝進出に浮かれることはなかった。

ソレッソ熊本は、ビルドアップあり、ドリブルあり、前線からのプレスありと多彩な攻撃で川崎フロンターレを圧倒した。「こんなスコアになるとは思わなかった。リズムは作れたし、みたことのないシュートが入ってくれました」と広川靖二監督は振り返った。決勝の相手はサガン鳥栖。「親戚みたいな関係です。今月も３、４試合はしています。九州のレベルをあげたいと頑張ってきたので、この対戦は感慨深いものがあります」としんみりしていた。