スピードスケート 全日本選手権・ミラノコルティナ五輪代表選考会 最終日（２８日、長野市エムウェーブ）

女子１５００メートルは、ミラノ・コルティナ五輪代表の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分５５秒１２で２連覇した。レース後には、所属の垣根を越えて一緒に練習を積むために自ら立ち上げた「チーム・ゴールド」の今季限りでの解散を表明。自身も４度目の五輪に向けて集大成と位置づけるシーズンで１５００メートルでの悲願の金メダル獲得へ、年内最終戦で課題と収穫を得た。男子１０００メートルは山田和哉（２４）＝ウェルネット＝が優勝し、ミラノへの切符を手にした。大会後には五輪代表１４人が発表された。

本命種目の年内最終戦を勝利で飾り、高木が３大会連続４度目の五輪代表に正式に選ばれた。メンバー最年長の３１歳で臨む五輪へ、白いジャージーに袖を通すと「身の引き締まる思い。日の丸を背負う責任感を感じている」と強い覚悟を口にした。現状は３種目にエントリー。リザーブとなっている５００メートルは出場を選択する権利がある。本番直前まで熟考するが、「出るつもりの方が強い」と前向きに検討していく。

最大のターゲットが初の金メダル獲得を狙う１５００メートルだ。今季初戦から課題としているラスト１周は３１秒７３とラップが１秒８２減速。それでも「完璧ではないが大崩れしたわけではない。トライした結果」と、徐々に取り組んできていることに手応えを感じている。

ミラノ五輪同種目は、自身が出場する中では最後のレースとなる。今大会も５００、１０００メートルを滑ってから本命種目に臨んだ。３種目を滑り終え、「自分の体の使い方が大事になると感じた」と発見があった。反動が大きく出たといい、照準を定める五輪に向けて、体力温存へ体の動かし方を見直していく。

レース内容に満足はしていないが、ゴール後はヨハン・デビット・コーチ（４６）と笑顔で抱き合った。「このチームで、このリンクで滑るのは最後。チームが解散するのは決まっている」と２３年春に自ら作った「チーム・ゴールド」の解散を宣言。国籍や所属の垣根を越え、ミラノ五輪で世界の頂点を目指すスピードスケートの越境チームで、２人の中国選手含む７人で鍛錬を積んできた。

自身は今季を集大成として位置づけるが、「私の進退に関わる話ではない」とチームの解散とは無関係を強調した。この日の１５００メートルでは佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝、堀川桃香（２２）＝富士急＝で表彰台を独占。３人とも五輪団体追い抜きメンバーに選出。「自分の目指し続けてきたゴールにたどりつけるように、全速力でやっていきたい」。夏冬通じて日本女子初の２ケタメダル獲得の偉業に挑む。（富張 萌黄）

◆高木 美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道・幕別町生まれ。３１歳。帯広南商、日体大卒。１８年世界選手権総合優勝。１９年に１５００メートルの世界記録樹立。２０年全日本選手権で史上初の５種目Ｖ。五輪は１０年バンクーバー大会に史上最年少１５歳で出場し、１８、２２年の２大会で獲得した通算７個のメダル（金２、銀４、銅１）は夏冬通じ日本女子最多。家族は両親と兄、平昌五輪２冠の姉・菜那さん。１６４センチ。