世界最大の同人誌即売会、コミックマーケット（Ｃ）１０７は３０、３１日に東京・江東区の東京ビッグサイトで行われる。報知新聞社は今回もエンタメ・アニメグッズ専門店「報知エンターテインメントマーケット（Ｈ．Ｏ．Ｅ．Ｍ．）」を出展。１０月に公開された人気テレビアニメの劇場版「劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」の商品をはじめ、人気テレビアニメ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」やバーチャル・シンガー「初音ミク」のグッズなどを販売する。“エンタメの報知”が冬のコミケを盛り上げる。

「ゾンビランドサガ」は、様々な時代、理由で志半ばにして短い生涯を終えた女の子７人がゾンビとしてよみがえり、九州・佐賀県を救うためにアイドルグループ「フランシュシュ」を結成。ハチャメチャな活躍で人々との絆を深めていくスラップスティックコメディーだ。テレビ放送当時から、「ゾンビでアイドル」という奇想天外な物語で見る人の度肝を抜き、アニメファンの心をつかんだ。テレビシリーズ２期が放送され、映画館に進出した話題作が「劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」。フランシュシュが、佐賀を襲った未曽有の危機に再び立ち上がり、侵略者の手から佐賀を取り戻すべく大活躍する。

スポーツ報知は１１月に販売したこの作品の特別号を、今回のＣ１０７でも販売（１０００円）。中面特大ポスターとして使用した描き下ろしのイラストが折り込まれ、好評だ。フランシュシュのメンバー７人がフェイスペインティング、ヘヴィメタル風の黒基調の衣装に身を包んでおり、こちらもまた作品同様、型破りのイラストだ。

グッズは７人それぞれのアクリルスタンド（２０００円）、アクリルキーホルダー（９００円）、缶バッジ（６００円）、マフラータオル（３０００円）、ヘビメタモチーフステッカー（４４０円）、クリアファイル（５５０円）が登場。紙面使用のイラストは７人集合の絵柄となっているが、クリアファイルとＢ２タペストリー（３８５０円）には７人集合のバージョンを用意。その結果、クリアファイルは７人＋集合の８種類がラインアップされることになった。

インスタントフォト風カードセット（３８５０円）は７人全員のセット。また、トレーディングクリアカード（５５０円＝７種類）は何が当たるか買って開けるまでわからないトレーディング商品だ。

そして、ひときわファンの目を引くのがパーカー（７７００円）。中面ポスターでメンバーの二階堂サキが着用しているＴシャツのデザインをそのまま商品化したもので、一度見たら忘れないデザインながら普段使いもでき、ファッション性と「ゾンビランドサガ」ファンのアイデンティティーを両立させている。

スポーツ新聞がコミケに出展？ と驚かれたのは２０１６年８月のコミックマーケット９０。以来、コロナ禍で中止になったＣ９８、開催はされたものの厳しい制限がかかっていたＣ９９を除き、参戦は今回で８戦連続１６回を数える。そして来年は出展１０周年。スポーツ報知は、アニメとサブカルをこれからも愛し、応援していく。（価格はすべて税込み）

◆コミケアラカルト

▼来場者７５万人 １日あたり１０数万人という世界最大の同人誌即売会。コロナ禍前のＣ９７（２０１９年１２月）では４日間開催で約７５万人来場という記録を持つ。前回のＣ１０６でも２日間で約２５万人とコロナ禍以降で最高の人出を記録した。

▼都市伝説 有名なのは、例年８月、お盆時期に開催される「夏コミ」で発生すると言われる「コミケ雲」。真夏の湿気と暑さに加え、オタクたちのアニメ、漫画、サブカルチャーへの情熱が生み出す熱気、１日１０数万人の人いきれという特殊な状況の中、オタクの汗が蒸発して霧状に充満して発生するとされる。

▼独自の文化 生半可な気持ちでは参加できないことから“戦場”と言われる。即売会で購入した「薄い本」と呼ばれる同人誌や、企業ブースで販売される先行販売のグッズは希少価値が高いものも多いことから「戦利品」と呼ばれる。またコミケ関係のミームも多数存在する。