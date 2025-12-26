阪神・村上頌樹投手（２７）が２８日、来年３月２７日の巨人との開幕戦（東京Ｄ）で山崎との投げ合いを熱望した。阿部監督が「開幕で投げてほしい」と来季の開幕投手筆頭候補に挙げるなか、２年連続の大役を狙う虎のエースも「投げられれば最高だと思う。楽しい試合になる」と、同じ兵庫県出身の同学年で親交が深い右腕とのマッチアップを心待ちにした。

過去２度の投げ合いでは互角の戦いを演じ、両者とも勝敗はついていない。２４年４月１６日（甲子園）はともに７回１失点、今年７月１９日（東京Ｄ）は村上が６回、山崎が７回で無失点。巨人戦通算７登板で４勝０敗、防御率０・５４の“Ｇキラー”は「巨人さんも（開幕戦は）絶対に取りにくる一戦。そこに立てるようにアピールしていきたい」と燃えている。

この日は、故郷・淡路島で近本との合同自主トレを公開した。今季１４勝、勝率７割７分８厘、１４４奪三振でセ・リーグ投手３冠に輝いた村上は、沢村賞の選考基準の中で引き下げられる１８０投球回と８完投を来季の目標値に設定。ウェートトレーニングの重量を昨年より１０キロ、２０キロと増やして、「持続的に力が続くように。長いイニングを投げるため」と、筋力アップに取り組んでいる。山崎との白熱バトルを見据え、鍛錬の日々を送る。（中野 雄太）