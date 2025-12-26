オリックス・麦谷祐介外野手（２３）が２８日、岸田監督から「ガス欠克服」指令を出された。昨年のドラフト１位で入団し、プロ１年目は７９試合で打率２割３分１厘、１本塁打、１０打点。「アグレッシブにやってくれたけど、まず体力が（課題）。一試合で出し切るのは当然で、それをまた次の日にもやらないと」と、レギュラーへの条件を突きつけられた。

指揮官の言葉通り、２日連続で先発した場合、２戦目以降は打率１割５分６厘（３２打数５安打）。前日に先発せずにスタメンだった場合の同２割２分８厘（７９打数１８安打）に比べて数字の低下は明らかで、麦谷も「２試合出ただけでも疲れが全く違った」と振り返る。今オフは食事やサプリの摂取法を見直し、来年は３キロ増の体重８３キロで戦うことを計画。「１４３試合に出られるフィジカル面の準備をしていきたい」と気合十分だ。

チーム全体では、２３年から３年連続で盗塁数がリーグワースト。その中で、自身は球団トップの１２盗塁を決めた。「ある程度のスタートを切れば成功すると分かった。３０盗塁はしたい」。成長株が「２試合目の壁」を乗り越え、戦いの幅を広げる。（南部 俊太）

〇…西野が「年男」の飛躍を誓った。チーム野手最年長の３５歳は、来年の干支（えと）でもある「午（うま）年」生まれ。この日は年内最後となった大阪・舞洲で自主練習し、「年男らしいプレー、結果を出せれば」と力を込めた。１６７センチと小柄だが、１１年目の今季は７本塁打、３５打点で自己最高の成績。年明けは杉本らと沖縄・宮古島で合同自主トレを行う。「今年よりも試合に出たい。これでいい、というのはない」と頼もしかった。