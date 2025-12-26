ロッテのネフタリ・ソト内野手がサブロー監督に対して、来春キャンプに初日から参加し、オープン戦全試合に出場する意向を伝えたことが２８日、分かった。

「今年、ソトと何度か食事に行った」と明かしたサブロー監督はその際、「ＤｅＮＡで（１８、１９年と）ホームラン王を取った時、何が良かった？」と尋ねたという。するとソトは「ラミレス監督にオープン戦全試合出場を課された」と回答。指揮官は「それを聞いて、じゃあ来年はそれでいこう、と。スロースターターはもう許されないよという話をして。本人も納得して、キャンプも最初から来ます。あとチームをまとめていってもらいたい。その辺も期待しています」とソトのやる気を歓迎した。

ロッテ２年目の今季は１０２試合で打率２割３分、１３本塁打、４４打点と不振だったソトは「目標は優勝！。それだけだ。ここまで日本に来て８シーズン過ごしたが、まだ優勝していないので、このチームでなんとしても優勝がしたいです。今はフィジカルトレーニング、ランニング、打撃、守備、全てをしっかりやっています。２０２６年シーズンに向けて体づくりをしています。２０２５年シーズンは思い通りいかず難しいシーズンでした。それでも、最後まで温かい声援を送っていただき、本当に感謝しています。２０２６年は素晴らしいシーズンにして、皆さんに喜んでもらえるよう頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします」と打棒復活をファンに誓った。