中南米を自国の勢力圏と見なし、軍事的威圧や選挙介入を繰り返す。

米国が、冷戦期を彷彿（ほうふつ）とさせるような露骨な干渉で地域の安定を脅かしていることを憂慮する。

特にベネズエラの反米左派政権を敵視し、空母や戦闘機をカリブ海に展開させ、ベネズエラなどから米国に麻薬を密輸していると見なした船への攻撃を続けている。今月には、ベネズエラ産原油を積んだタンカーを複数拿捕（だほ）した。

麻薬対策を名目に、世界有数の原油埋蔵量を誇るベネズエラの資金源を断ち、マドゥロ大統領を退陣に追い込もうとしている。石油権益が狙いとの指摘もある。

マドゥロ氏は昨年の大統領選で３選されたと主張するが、欧米は選挙に不正があったとして認めていない。今年のノーベル平和賞に選ばれた野党指導者マチャド氏ら反体制派への弾圧は目に余る。

だからといって、トランプ米大統領による政権転覆の試みが正当化されるわけではない。軍による攻撃は法的根拠を欠いているとの指摘は米国内外に根強い。

トランプ氏は中南米各国の選挙にも介入している。アルゼンチンで１０月に実施された中間選挙では、トランプ氏が、劣勢だった親米の右派与党に肩入れし、選挙後の経済支援を約束した結果、与党が躍進したとみられている。

ホンジュラスで１１月に行われた大統領選でも、台湾との外交関係回復を主張していた中道右派の野党候補を推した。敗北すれば財政支援を削減すると揺さぶりをかけ、当選を後押しした。

米国が中南米への関与を強めている背景には、影響力を増す中国への警戒感がある。

中国は、ベネズエラの原油を輸入するなど、天然資源が豊富な中南米との関係を強化してきた。ペルーでは昨年、中国企業が運営を主導する大型港が開港した。中国の軍事利用が懸念される。

トランプ政権は、先に公表した「国家安全保障戦略」で、南北米大陸を含む「西半球」を勢力圏と位置づけ、地域から中国などの影響力を排除する方針を示した。

ただ、中南米諸国には米国への根強い不信感がある。冷戦期、共産化を防ぐことなどを理由にドミニカ共和国やグレナダに侵攻したほか、強権的な軍事政権を支援してきた過去があるためだ。

地域事情を無視して短期的な利益を追求するだけでは、反米感情を高め、かえって中国を利するだけである。中南米を大国間競争の舞台にしてはならない。