社会保障制度改革を巡って、焦点となっていた二つのテーマの具体案がようやくまとまった。

膨張し続ける医療費を削減するためには、一定の負担増はやむを得まい。

政府は丁寧に説明を尽くし、患者の理解を求めていくべきだ。

医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」については、年収に応じて負担額を４〜３８％引き上げることになった。２０２７年８月までかけて２段階で実施する。

自己負担が最大の３８％引き上げられる対象は、年収約６５０万〜７７０万円の区分の患者だ。現在は月約８万円の上限額が、２年後には約１１万円となる。

一方、患者の負担が過度に重くならないよう、新たに年間の自己負担の上限額を設ける。上限額は年収の区分によって異なり、年収が約６５０万〜７７０万円の場合、年５３万円とする。

高額療養費制度を巡っては、前内閣が昨年、自己負担を最大７３％に引き上げる案をまとめた。だがその後、野党や患者団体から「治療を断念する人が増える」といった反発を受けて、政府が再検討に追い込まれていた。

前内閣が患者らの理解を得る努力を怠ったことが、混乱を招いてしまったのは明らかだ。高市内閣は同じ轍（てつ）を踏んではならない。

もう一つの改革は、市販薬と成分や効果が似ている「ＯＴＣ類似薬」について、公的保険の適用から外すかどうかだった。

ＯＴＣ類似薬には約７０００品目がある。政府は今回、このうち約１１００品目について、薬剤価格の７５％は公的保険の適用を維持するものの、２５％は患者負担に改めることを決めた。

日本維新の会は、全品目を保険適用から外すよう求めていた。だが、「受診控え」を警戒した日本医師会などが反発したため、品目を一部にとどめ、しかも自己負担と保険適用を組み合わせる仕組みをつくり、決着を図った。

全ての類似薬を唐突に自己負担とするのは度を越していよう。治療に不可欠な薬まで、患者が購入を控えることになりかねない。

ＯＴＣ類似薬の見直しにより、医療費は９００億円削減されるという。高額療養費制度の改革では、医療費を賄う保険料の負担を１６００億円減らすことができる。

とはいえ年間５０兆円に上る医療費全体から見れば、今回の改革の効果は限定的だ。様々な社会保障制度改革の項目を洗い出し、不断に見直していくことが重要だ。