ＡＩ（人工知能）の精度を高めるのに必要な「学習データ」を充実させるため、経済産業省は日本企業が抱える膨大なデータの整備を後押しする。

特に、日本が強みを持つ製造業を念頭に置いており、国内で開発されるＡＩの性能を高め、日本企業の商品力強化や生産性向上を支援することを目指す。

整備したデータは、経産省が２０２６年度からの５年間で約１兆円を投じて開発を支援する国産ＡＩの学習に使うことも想定している。

国内製造業は、生産工程で生じる様々なデータのほか、生産した自動車や機器の運転状況の記録など、大量の情報を抱えており、「ＡＩの開発、利用における日本の最重要資源」（経産省幹部）とされる。

こうした情報をＡＩが学習しやすくするには、整理したり、誤りの少ないデータに加工したりする必要がある。作業にかかる費用を国が補助し、企業にデータ整備を促す。２５年度補正予算で計上した、ＡＩの開発力強化に関連した事業費約１５００億円の一部を充てる。

ＡＩ開発企業はこれまで、インターネットの公開データをＡＩ学習に利用してきた。取り組みは急速に進み、２６年にもネット上で使えるデータが枯渇するとの予測も出ている。一方、世界のデータの６割は企業が内部で保管しているとされ、大半はまだ学習に使われていない。

このため、ＡＩ開発企業はデータの提供を求めて各企業との交渉を始めている。日本の大手メーカーにも、海外のＡＩ企業が接触している。中国では、データとＡＩを活用した先端的な工場の整備が進んでいる。

経産省は、世界でデータ争奪戦が始まる中、国内でも取り組みを進めなければＡＩ開発で取り残される恐れがあると判断した。

ＡＩは、自動車やロボットの自動運転、工場の生産ラインの効率向上など、様々な領域で基幹的な役割を担うことが期待される。国内企業のデータを活用してＡＩの性能を高め、産業の競争力強化に役立てることで、好循環の創出を狙う。

学習重ね「知能」持たせる

ＡＩは、人間の知識や考え方を模倣して、コンピューターに「知能」を持たせる技術だ。データを基に学習を重ねることで性能が高まり、様々なことができるようになる。スマートフォンの音声認識や、掃除ロボットの自動走行など、身近な生活でも活用される。

一方、事実と異なる文章を生成してしまったり、見分けるのが難しい偽動画作成に悪用されたりする問題も起きている。