東京都は、高速データ通信や生成ＡＩ（人工知能）の発達に伴って各地で建設が進む民間のデータセンター（ＤＣ）について、環境性能や地域貢献の度合いを評価する認定制度を２０２６年にも創設する方針を固めた。

近隣住民が迷惑施設だとして反対する事例が増える中、優良施設に「お墨付き」を与えることで両者の共生を後押しする狙いがある。都によると、都道府県で初の取り組みという。

〈１〉太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入〈２〉災害時には地域に電力を供給――といった条件を課した上で、エネルギーの効率化基準を満たしたＤＣを認証する仕組みを想定する。事業者による申請は任意とし、義務化はしない。都は事業者と住民の双方からの意見公募も検討し、制度の要綱策定を急ぐ。

ＤＣの市場規模は２３年の２兆７０００億円から、２８年には５兆１０００億円まで伸びるとされ、首都圏や大阪、福岡などの都市部を中心に今後も新設が計画されている。一方、大量の電力を消費して熱や二酸化炭素（ＣＯ２）を排出する上、窓が少ないビルや倉庫のような外観や雇用創出効果の低さから、東京都昭島市や千葉県印西市などでは反対運動が起きている。複数のＤＣが進出した京都府精華町は「環境への影響が懸念される」などとして新たな誘致を控えるという。

都は地域への還元策として、廃熱を近隣で再活用するための実証事業にも着手する。建築物に再エネ利用の計画作りなどを義務づける制度の見直しも検討し、ＤＣの稼働実態の把握を進める考えだ。