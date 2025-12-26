スパーズがグレイの初得点で連敗ストップ、初ベンチ入りの高井は出番なし パレスはリーグ3連敗
プレミアリーグ第18節が28日に行われ、日本代表MF鎌田大地所属のクリスタル・パレスと日本代表DF高井幸大所属のトッテナム・ホットスパーが対戦。ハムストリング負傷で離脱中の鎌田は引き続き欠場となった一方、夏の加入後は足底筋膜、大腿四頭筋の負傷で離脱が続いていた高井が初のベンチ入りを果たした。
アウェーのスパーズは17分、ペドロ・ポロの高速クロスにリチャーリソンが飛び込んでネットを揺らしたが、その前のプレーでルーカス・ベリヴァルにオフサイドがあったとしてノーゴールに。その後はクリスタル・パレスが高い位置からのプレッシャーと幅広く、縦にも速い攻撃で押し込む展開が続く。
ホームチーム優勢の流れの中で先制したのはスパーズ。42分、左サイドのCKを獲得するとファーサイドへペドロ・ポロが蹴ったボールをランダル・コロ・ムアニが頭で折り返し、リチャーリソンがさらに競り勝つとアーチー・グレイが押し込んだ。グレイは19歳291日で、うれしいトップチーム初ゴールとなった。スパーズの1点リードで前半を終える。
後半も引き続き、クリスタル・パレスがボールを保持する展開が続くが、なかなかゴールを割ることができず。一方のスパーズは73分にモハメド・クドゥスのクロスをリチャーリソンが押し込んだが、再びオフサイドで得点ならず。88分にもリチャーリソンのパスから途中出場のウィルソン・オドベールがシュートを打ったが、ポストを叩いた。後半は結局、両チームともゴールを割れず。スパーズが1−0で勝利した。高井には出場機会は訪れなかった。
スパーズはリーグ戦連敗を2でストップし、3試合ぶりの白星を獲得。クリスタル・パレスはリーグ戦3連敗となった。クリスタル・パレスは1月1日にフラムとホームで、スパーズは同日アウェーでブレントフォードと対戦する。
【スコア】
クリスタル・パレス 0−1 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
42分 0−1 アーチー・グレイ（トッテナム・ホットスパー）
アウェーのスパーズは17分、ペドロ・ポロの高速クロスにリチャーリソンが飛び込んでネットを揺らしたが、その前のプレーでルーカス・ベリヴァルにオフサイドがあったとしてノーゴールに。その後はクリスタル・パレスが高い位置からのプレッシャーと幅広く、縦にも速い攻撃で押し込む展開が続く。
後半も引き続き、クリスタル・パレスがボールを保持する展開が続くが、なかなかゴールを割ることができず。一方のスパーズは73分にモハメド・クドゥスのクロスをリチャーリソンが押し込んだが、再びオフサイドで得点ならず。88分にもリチャーリソンのパスから途中出場のウィルソン・オドベールがシュートを打ったが、ポストを叩いた。後半は結局、両チームともゴールを割れず。スパーズが1−0で勝利した。高井には出場機会は訪れなかった。
スパーズはリーグ戦連敗を2でストップし、3試合ぶりの白星を獲得。クリスタル・パレスはリーグ戦3連敗となった。クリスタル・パレスは1月1日にフラムとホームで、スパーズは同日アウェーでブレントフォードと対戦する。
【スコア】
クリスタル・パレス 0−1 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
42分 0−1 アーチー・グレイ（トッテナム・ホットスパー）
【ゴール動画】グレイ、うれしい初得点
セットプレーから先制点⚡️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) December 28, 2025
ペドロ・ポロのコーナキックから
最後に押し込んだのはアーチー・グレイ🔥
クリスタル・パレスはまたもやセットプレーからの失点に...
🏆プレミアリーグ 第18節
クリスタル・パレス v トッテナム・ホットスパー
📺https://t.co/dM25DXBaUn#年末年始はプレミアリーグ pic.twitter.com/UL8CV8XWdI