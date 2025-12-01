セリエA 25/26の第17節 ボローニャとサッスオーロの試合が、12月29日02:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、ジョバンニ・ファビアン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

その直後の47分に試合が動く。ボローニャのナディル・ゾルテア（DF）のアシストからジョバンニ・ファビアン（MF）がゴールを決めてボローニャが先制。

60分、サッスオーロが選手交代を行う。ファリ・キャンデ（DF）からジョシュ・ドイグ（DF）に交代した。

63分サッスオーロが同点に追いつく。アルマン・ロリエンテ（FW）のアシストからタリク・ムハレモビッチ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボローニャは45分にフェデリコ・ラバーリア（GK）、82分にベンジャミン・ドミンゲス（FW）に、またサッスオーロは21分にファリ・キャンデ（DF）、52分にアルマン・ロリエンテ（FW）、87分にアリュー・ファデラ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-29 04:10:27 更新