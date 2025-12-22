埼玉・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」が開催3日目を迎える。トライアル戦は早くも黒川、鈴木圭の2強ムードだ。3日目の注目は11R。初日に続き、2日目12Rもしぶとさ発揮で快勝した昨年覇者の鈴木圭一郎（31＝浜松）が絶好の3枠。3連勝へ極上テクニックを見せつける。

独走シーンは見られない鈴木圭だが、むしろ先頭で粘り切る走りが印象的だ。スタートの切れも悪くなく、1コーナー先制からライバルを寄せ付けない走りに期待。鈴木圭の仕掛けに乗る青山が対抗。荒尾の一撃も侮れない。さばき的確な中村はスタートに集中。

＜1＞中村雅人 セットを少し扱った。時間帯に合っている雰囲気があった。残り2周でいっぱいになるので調整していきたい。

＜2＞佐藤励 後半で追い上げられたけど、いい時に比べるといっぱいになっている感じ。少し軽いので、いい意味の重みが欲しい。

＜3＞鈴木圭一郎 いっぱいいっぱい。先がない状態が続いている。優勝を狙うにはまだ足りない。手を休めずに部品を交換する。

＜4＞青山周平 追い上げていけたけど、いっぱいいっぱい。序盤の展開も厳しかった。セットを扱って上向きも、伸びが欲しい。

＜5＞荒尾聡 大きなことはやっていないけど、車速がなくなっていた。足周りは大丈夫。スタートも自分なりには悪くない。

＜6＞早川清太郎 中古のヘッドに換えたけど駄目。乗りづらいし、操縦できないくらいハネる。シリンダーまでバラして確認する。

＜7＞鈴木宏和 リアタイヤを換えたけど、凄くハネた。エンジン自体は悪くないと思う。上積みは欲しいけど、まずはハネ対策。

＜8＞佐藤貴也 スタートを失敗した。タイヤとキャブを換えたけど、全然合っていなかった。乗り心地も良くないので考える。