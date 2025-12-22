ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦、12Rは小野生奈（39＝福岡）を軸に据えた。

6号艇で3着発進の小野が枠番抽選で白カポックをゲット。機力も評判通りに良好で、あとはこのツキを生かすのみ。ビシッと逃走態勢を築くとみた。守屋が外をガツンと握って次位争いを優勢に運ぶ。高憧は中外枠勢の攻めを止めつつ、俊敏に差し込みたい。鎌倉は伸びを生かせる4号艇で、全速スタートが決まれば脅威の存在だ。実森、平山は差し場を突いてどこまで上位争いに加われるか。

＜1＞小野生奈 エンジンのおかげですね。足合わせよりも、レースの方がいい感じ。展示から押している感じがあった。乗り心地も少し怪しかったけど、エンジンがカバーしてくれた。

＜2＞高憧四季 ペラはもらったまま。ちょっと回りすぎていて乗り心地も悪くて進んでいなかった。向いてからの伸びはそこまで変わらない感じ。ペラを叩く。

＜3＞守屋美穂 スタートが入っていて良かった。1マークも乗り心地も良かった。競っていないので正味の足は分からないけど、いい調整はできたと思う。

＜4＞鎌倉涼 甘かったですね。ギリギリで余裕がなかった。伸びが弱いとかではないです。調整を一からやり直す。バイオ燃料が初めてで、スタートは様子を見てしまいました。

＜5＞実森美祐 ペラはまだ微調整ぐらいしかしていないけど、足は悪くない。

＜6＞平山智加 回り過ぎの感じがしたので、ペラをしっかり叩いた。後ろを走っていたけど、ちゃんとターンは回れた。足はタイム通りでいい人と差を感じる。