ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦、11Rの中心は川野芽唯（39＝福岡）だ。

川野が絶好枠を引き当てた。満足な手応えとはいかないが、周回展示の回り足は良く映った。ここは先に回ることができれば白星は近い。渡辺は1回戦で悔しい3着。同じ2コースからひとつでも上の着順を目指す。もちろん遠藤も怖い。理想は攻めたいが、展開突く形でも上位争い可能だ。西橋は初戦こそ失敗したが巻き返せるチャンスある。

＜1＞川野芽唯 本当に普通で12人の中に入ったら劣勢です。どちらかと言うと出足寄り。レースは一番いい状態では行けたと思うが、かかりはいいわけではない。

＜2＞渡辺優美 1マークは自分のレースが下手だった。引き波にはまってしまった。回転は合っていたと思うし、1走目にしては悪くないと思うけど、何かモヤモヤはある。

＜3＞浜田亜理沙 展示からちょっとズレている感じでした。ペラをもう少し合わせて行きたいです。スタートも放ってしまったので、もう少しつかみたいです。

＜4＞遠藤エミ 水面が良かったので1マークはしっかり回れた。試運転からちょっとずつ分がいいので、周りより余裕がある。4枠なら伸び重視の調整も試す。

＜5＞西橋奈未 スリット付近の手前で様子を見たので、伸び切ることはなかったけど、そこからつながっていきました。ただ、夜の時間帯はちょっと回りすぎ。

＜6＞平高奈菜 ターンで横滑りした。これはやばいと思いながら道中を走っていた。4着で良かったくらい。