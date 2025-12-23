ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦が行われる。

いよいよ始まったトライアル1回戦。11Rは守屋美穂（36＝岡山）がインからコンマ01の極限スタートを決めて逃げ切り勝ち。「いい調整はできたと思う。チャンスをつかめるように」と意気込んだ。3号艇の2回戦12Rも上位争いに期待できそうだ。

川野芽唯（39＝福岡）は3コースから握って2番手を確保したものの「12人の中に入ったら劣勢」と感触はひと息。絶好枠を手にした2回戦11Rまでに上積みを図り、強運を生かしたいところだ。一方、気配が光っていたのは平山智加（40）、平高奈菜（38）の香川支部両者を相手に3着競りを制した小野生奈（37＝福岡）。「エンジンのおかげですね」と振り返った。2回戦12Rの1号艇を引き当てたツキも味方につけてシリーズを優位に進めたい。

1回戦12Rは女子賞金トップの遠藤エミ（37＝滋賀）が貫禄の走りを見せた。インからトップスタートを決めて他艇を全く寄せ付けなかった。「周りより余裕がある」と舟足にも手応え。勢いそのままにシリーズを駆け抜ける。

渡辺優美（33＝福岡）との激しい2番手争いを制した鎌倉涼（36＝大阪）は、まだ調整途上の様子。対照的に渡辺はレース足中心に前評判通りの動きを見せていた。2回戦11Rは1回戦と同じく2号艇なだけに「しっかりリベンジしたい」と気持ちを込めた。