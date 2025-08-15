¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡3ÆüÌÜ¡Û12R¤Ï¹õÀîµþ²ð¡¡ÊÌ³Ê¤Î°Û¼¡¸µ¥Ñ¥ï¡¼¡¡ÌýÃÇ¤Ê¤¯3Ï¢¾¡¤Ø
¡¡ºë¶Ì¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤¬³«ºÅ3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤ÏÁá¤¯¤â¹õÀî¡¢ÎëÌÚ·½¤Î2¶¯¥à¡¼¥É¤À¡£12R¤Ï°Û¼¡¸µ¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÏ¢¾¡¤Î¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤¬ÉÔÆ°¤ÎÃæ¿´¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡2ÆüÌÜ11R¤Ç¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à3ÉÃ310¤ÈÊÌ³Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¹õÀî¡£ÌýÃÇ¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤Ð3Ï¢¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÐ¹³¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë8ÏÈ¤«¤é2Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¥ê¥º¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¶â»Ò¡£ÂÔË¾¤ÎÇò¤¤¾¡ÉéÉþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿º´Æ£Ëà¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¾¡Éé¡£µÈÎÓ¤Î°ìÈ¯¤Ë·Ù²ü¡£
¡¡¡ã1¡äº´Æ£ËàÌï¡¡¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤È¥Ô¥¹¥È¥ó¤ò´¹¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÄ¾Àþ¤Ç¿¤Ó»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥í¥Ã¥É¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã2¡ä¾¾Èø·¼»Ë¡¡¥»¥Ã¥È¤òÂçÉý¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¾¯¤·¥³¥Ä¥³¥Ä¤¹¤ë¾É¾õ¤¬Ä¾¤é¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°·¤¦¡£
¡¡¡ã3¡ä¹õÀîµþ²ð¡¡¾¯¤·¤À¤±¥»¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¿¥¤¥ä¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã4¡äµÈÎÓÄ¾ÅÔ¡¡¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò°·¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥Í¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í´¹¤¨¤ÆÂ¼þ¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã5¡ä¶â»ÒÂçÊå¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿¡£¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤È¥ê¥ó¥°¤ò´¹¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤â°·¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã6¡äÍµÈÃ¤Ìé¡¡¾¯¤·½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¼¼þ¤ê¤ò¥Ð¥é¤·¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¤È¥í¥Ã¥É¤ò´¹¤¨¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã7¡ä°ËÆ£¿®É×¡¡»îÁö¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¸·¤·¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã8¡ä¼Ä¸¶ËÓ¡¡¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò°·¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉâ¤¤¤¿¡£ºÆÅÙ¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈùÄ´À°ÄøÅÙ¤Ç¡£