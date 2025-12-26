お笑いタレントのワタリ119（32）が28日に放送されたフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン STARTO・青学女子参戦！4×200ｍリレー◆さよなら津田」（後7・00）に出演。予期せぬ“危険行為”にMCの千鳥、かまいたちの4人も思わず焦る場面があった。

この日は、人気企画「4×200mリレーサバイバルレンチャン」を放送。ワタリは芸能事務所「ワタナベエンターテインメント」所属芸人からなる「チームワタナベ」として登場した。

前回王者として順調に第5レースを突破したワタリら。レース終了後、ワタリは「マジしんどっ…」と疲労をにじませながら右手であるものを取った。そのまま口に持って行ったことから酸素スプレーを手にしたとワタリもMC陣も思った。

だが、口に発射した瞬間、空気が一瞬にして白くなり、ワタリは「おえっ…」とびっくり。この様子に千鳥・ノブも「えーっ!?」と驚き、かまいたち・山内健司も「えっ!?何してんの?」と衝撃。

ワタリが手にしたのは酸素スプレーではなく冷却スプレーだったと説明されると、山内は「冷却スプレー!?」と焦り、ノブも「死ぬ死ぬ…冷却スプレー吸いは」と困惑していた。