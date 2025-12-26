ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦、「超イイ値」担当の本間正則記者は、いきなりピンチに立たされた実森美祐（29＝広島）の反撃に期待した。

選出順位12位。ギリギリでクイーンズクライマックス初出場を果たした実森。トライアル1回戦12Rは6コースから4着も、不良航法の裁定で減点7。6強入りへ、後がなくなった。

「足は悪くない。展示タイムも1周や回り足タイムで色がついていたし、気になるところはないですね。12人の中では評価が低めだったけど、そんな感じはないです。これをキープしていきたい。減点を取られちゃったけど、悲観する感じではない」

初の枠番抽選で5号艇が決定。捲り差しが武器の実森なら、悪くない枠番だ。

「去年、同期の（西橋）奈未ちゃんが走っていて、“かっこいいなあ”って見ていました。一緒に走れて凄くうれしかった。師匠の角（ひとみ）さんがいてくれるのも大きいですね。いつも通りに走れています」

ピットでも、全く緊張感を感じさせなかった。初舞台でも自慢の攻撃力を出せるだろう。厳しい船出となったが、グランプリでも茅原悠紀が減点を喫しながら6強入りした。残り2走で大ジャンプアップなら、まだまだ可能性はある。

「外からでも展開を突けると思うし頑張ります」

3回戦に望みをつなぐためにも、できれば1着、最低でも上位着が欲しいところ。最後の最後に12人入りを果たした。逆境からの下克上に期待だ。

【本間の買い目】12R、実森がアウトからシャープに展開を突く。＜5＞から＜1＞＜3＞＜6＞の2、3着。

◇本間 正則（ほんま・まさのり）1983年（昭58）1月28日生まれの42歳。きょう12月29日は静岡県に住むめいっ子の誕生日。的中させてプレゼントを弾みたい。