Ç¯Ëö¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ËÆÍÇ¡Éñ¤¤¹þ¤ó¤ÀBIG¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ë·èÃÇ¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡×¡¡23ºÐ¤ÎÊó¹ð¤Ë¥¨¡¼¥ë»¦Åþ
ÅÏÊÕÎÑ²Ì¤¬¸½Ìò»þÂå¤òÉ½ÌÀ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶¥µ»¤ò·ÑÂ³¤·¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï19¡Á21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç7°Ì¡£ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶¥µ»¤ò·ÑÂ³¤·¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡30Ç¯¸ÞÎØ¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤È¤È¤â¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÑ²Ì¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»¡¡¤Þ¤¿´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÎÑ²Ì¤Á¤ã¤ó¡¢´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤À¸¤ÍÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë·èÃÇ¡×
¡Ö²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎÑ²Ì¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤ËÎÞ¤¬¡×
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯À®Ä¹¤·¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î±éµ»¤¬³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë