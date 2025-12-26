福山雅治、大泉洋とはスケジュールが「皆既月食とか日食とか、それくらいの規模で合わない」
俳優の福山雅治（56歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「バナナマンのせっかくグルメ!!」（TBS系）に出演。大泉洋（52歳）も福山も多忙なため、スケジュールが「皆既月食とか日食とか、それくらいの規模で合わない」と語った。
福山と大泉は今回、「ラストマン」の映画＆SPドラマの宣伝を兼ねて、新潟県湯沢町の人気温泉街＆スノーリゾートでグルメ探しを敢行。その冒頭、スタッフから「放送日が12月28日なんですけど、2人のスケジュール合う日が9月のこの日しかなかった」と、9月中旬のロケだったことが明かされる。
これに、軽装に麦わら帽子という夏の装いの福山は「そりゃもう、皆既月食とか日食とか、それくらいの規模で（スケジュールが）合わないから」と笑い、大泉は「麦わら帽子はいらないんじゃないのか」とぼやき節。
スタッフが「（麦わら帽子はバナナマンの）日村さんがずっとつけてるので合わせて」と説明すると、大泉は「あぁ、これだよ。日村くんが言ってるのか。全員つけさせろ！と」と穿った理解を示し、福山も「そういうバイアスかかっちゃってるのか。怖いね…」と納得。ただ、ワイプでVTRを見ていた日村は「言ってないよ！」と強く否定した。
大泉はさらに「怖いね…。冬でもないのに冬の話をしろと言われたり」とぼやき節が止まらない。そんな大泉に、バナナマン・設楽統は「大泉さんって文句しか言わないんだよな」とツッコミを入れた。
福山と大泉は今回、「ラストマン」の映画＆SPドラマの宣伝を兼ねて、新潟県湯沢町の人気温泉街＆スノーリゾートでグルメ探しを敢行。その冒頭、スタッフから「放送日が12月28日なんですけど、2人のスケジュール合う日が9月のこの日しかなかった」と、9月中旬のロケだったことが明かされる。
スタッフが「（麦わら帽子はバナナマンの）日村さんがずっとつけてるので合わせて」と説明すると、大泉は「あぁ、これだよ。日村くんが言ってるのか。全員つけさせろ！と」と穿った理解を示し、福山も「そういうバイアスかかっちゃってるのか。怖いね…」と納得。ただ、ワイプでVTRを見ていた日村は「言ってないよ！」と強く否定した。
大泉はさらに「怖いね…。冬でもないのに冬の話をしろと言われたり」とぼやき節が止まらない。そんな大泉に、バナナマン・設楽統は「大泉さんって文句しか言わないんだよな」とツッコミを入れた。