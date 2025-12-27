秋篠宮家の次女・佳子さまがきょう、31歳の誕生日を迎えられました。

こちらは誕生日にあたりきょう宮内庁が公開した佳子さまの映像です。

白いニットと茶色のスカート姿で赤坂御用地を散策し、私物のインスタントカメラを手にとって、写真撮影を楽しまれる様子も収められています。

佳子さまは今年6月、「外交関係樹立130周年」にあたりブラジルを公式訪問。

ルラ大統領を表敬訪問したほか、各都市で行われた行事であいさつされました。

佳子さま

「日本とブラジルの人々がこれからも交流をすすめ、寄り添いあう未来を思い描いております。大切な友人、アミーゴとして」

現地では若い世代や子どもたちと交流される場面も多くみられました。

秋には「デフリンピック」の会場に連日足を運んだほか、式典などに出席。日本選手の結団式では、手話を使ってエールを送られました。

現在、全日本ろうあ連盟で勤務する佳子さまは、手話を用いた公務や障害がある人との交流に長く取り組まれていて、この1年も、さまざまな行事であいさつしたほか、全国各地の福祉施設などを訪ねて心を寄せられました。