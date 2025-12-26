お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が28日に放送されたフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン STARTO・青学女子参戦！4×200ｍリレー◆さよなら津田」（後7・00）に出演。同番組のギャラを暴露した。

この日は、人気企画「4×200mリレーサバイバルレンチャン」、「ダイアン津田しばらくさよならSP」が放送された。番組のラストに「ダイアン津田しばらくさよならSP」企画に移ると、津田は憮然とした表情で座っていた。

同企画について鬼の声（天の声）を務める相方・ユースケが「サビトロがちょっと尺に入らないということで」と番組のラスト5分に行っていた恒例企画が今後は難しくなることを伝え「どうしても入らないので、しばらくさよなら。一旦ちょっとお休みに入る」とした。

今後復活の可能性はあるとも伝えられる中、かまいたち・山内健司は「津田さん、生活大丈夫ですか?貸しますよ」と“休養”により生活費を心配して援助を申し出た。

これに津田は「お前…」と大笑いしつつ「これ一番安いねん!」と机を叩いて叫んだ。もう一度「これ一番安いねん!」と叫ぶと、千鳥・ノブが「フジテレビのゴールデンやろ?」とツッコミ。すると「2万ちょいや!」とギャラを暴露した。

続けて「ナメとったらアカンぞ!」と訴えたが、津田が同番組に出演するのはラストだけということもあり、ノブは「5分で2万ちょい。めっちゃいいやん」と指摘。それでも津田は「デカなりますわ!真裏の番組出るから!」と、イッテQや大河に出演することを宣言した。