¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×½¸ÂçÀ®¡¡¥¢¥ß¥å¡¼¥º¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡¡¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥Ö¡Ö£Á£í£õ£ó£å¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡¡£È£Á£Î£Ä£Ó£Ï£Í£Å¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£²£°£²£µ¡È£Ú£Å£Ò£Ï¡É¡×¤¬£²£¸Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¡£½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê£³£²¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔÂç¤ÇËü´¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ô£È£É£Ó¡¡£É£Ó¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡×¤Ç³«Ëë¡£ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤Î¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤«¤±À¼¤ÇÁ´°÷¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥á¥É¥ì¡¼¶Ê¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´£³£±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Ç¤ÏÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤³¤³¤¬ºÇ½ªÃÏÅÀ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡££²£°Ç¯Ê¬¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤ÆºÙÅÄ¤¬¡Öº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¡£Æüº¢¤ÏÇÐÍ¥¶È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥µ¥àÃ£¤À¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Î²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¤Î³èÆ°¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£µ£°¶Ê°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢²áµî¤Ë¤Ï²ìÍè¸¿Í¤äº´Æ£·ò¡¢µÈÂôÎ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢£²£°¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤¹¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂå¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡££°£¹Ç¯¤«¤é²áµî£¹ÅÙ¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿ÀÌÚ¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¥ß¥Î¥ê¥º¥à¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¸å¤í¸þ¤¤ÇÃæ±û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÌÚ¤¬¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¾®´ØÍµÂÀ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢¿åÅÄ¹ÒÀ¸¤È¥Ï¥°¤·¤ÆÇ®¾§¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÍµÂÀ¡¢¹Âç¤¬ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦¸åÇÚ¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²Æü´Ö£³¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ÇÁ´£±Ëü£²£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¡£ºÇ½ª¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢½¸ÂçÀ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤¬²¼¤ê¤¿¡£