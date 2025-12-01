プレミアリーグ 25/26の第18節 クリスタルパレスとトットナムの試合が、12月29日01:30にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ジャスティン・デベニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、トットナムに所属する高井 幸大（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。トットナムのリシャルリソン（FW）のアシストからアーチー・グレイ（MF）がヘディングシュートを決めてトットナムが先制。

ここで前半が終了。0-1とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トットナムが0-1で勝利した。

なお、トットナムに所属する高井 幸大（DF）は出場しなかった。

2025-12-29 03:40:13 更新