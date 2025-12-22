「FIRE」（金銭的に自立し、早期退職する）という言葉が定着し、昨今は脱サラして幸せになった人だけでなく、「FIRE達成後に後悔する人」や「会社員に戻りたいと悩む人」がメディアで取り上げられる機会も増えました。ですが、FIRE達成者の心理や日常生活、お金があるのに思い悩む理由など、その深層までは報じられていません。そこで今回は、会社員として働きながら資産1億円を貯め、44歳でFIREを達成した筆者が、実体験に基づいた「偽らざる本音」を語ります。（作家・講演家 寺澤伸洋）

FIRE達成後に

「幸せになる人」と「悩む人」の差とは？

経済的な自立と早期リタイアを意味する「FIRE（Financial Independence, Retire Early）」が、人生の選択肢として広く認知され、資産形成に取り組む人にとって一つの目標となっています。

しかし実際には、このゴールにたどり着いた後、「幸せをつかむ人」と「苦悩する人」に分かれるのが現実です。

昨今はメディアでも「FIRE達成後に後悔する人が増えた」「時間を持て余して会社員に戻る人が増えた」といった、ネガティブな報道が散見されるようになりました。

工夫や努力によって資産を築き、長年目指していたFIREという幸せをつかんだはずなのに、なぜFIRE達成者の中で明暗が分かれるのでしょうか。

日系企業や外資企業（「GAFA」日本法人の一社）で勤務しながら1億円を貯め、2021年に44歳でFIREを達成した僕が、あまり世に知られていないFIRE達成者の実態を解説します。「FIRE達成者の時間の使い方」「会社員に戻りたくなる人の傾向」などについても明かしていきます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）