£±£¸ºÐ¤ÎÅçÍ«¼ù¡¡ÍèÇ¯£±·î£±£´Æü¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¡Ö£Í£ò¡¥£Ô£Ò£Ï£Ô¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×½éÂå²¦¼Ô¡¡Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¡×
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤²ÎÍØ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥£Ô£Ò£Ï£Ô¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¸½Ìò¹â¹»£³Ç¯À¸¤ÎÅçÍ«¼ù¡Ê¤æ¤¦¤¡¢£±£¸¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£´Æü¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ð£ò£ï£ì£ï£ç£õ£å¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£³Ç¯¤Î»þ¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤Æ²Î¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸£µ½µÌÜ¥Ü¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²ÎÀ¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È£·£´¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤Î¥¹¥¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££Ç£Ò£å£´£Î¡¡£Â£Ï£Ù£Ú¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¡¢ÉðÉôÁï»Ö»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£Ð£Ò¡£¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â²Î¾§ÎÏ¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ëö±Ê¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¡×¤À¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ø£Ð£ò£ï£ì£ï£ç£õ£å¡Ù¤òÂç¹ç¾§¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¢¡Åç¡¡Í«¼ù¡Ê¤·¤Þ¡¦¤æ¤¦¤¦¤¡Ë£²£°£°£·Ç¯£¶·î£²£¸Æü¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡££±£¸ºÐ¡££²£°£²£´Ç¯¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö£Ô£È£Å¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡×½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê²Î¼ê¤Ï¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢Ã«Â¼¿·»Ê¡¢Âç¿¹¸µµ®¡£¼ñÌ£¤Ï¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡£·ì±Õ·¿£Á¡£