小関裕太、細田佳央太、渡邊圭祐ら芸能事務所「アミューズ」の所属俳優によるファン感謝祭「２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＵＬＴＲＡ ＨＡＮＤＳＯＭＥ ＬＩＶＥ ２０２５ “ＺＥＲＯ”」（ハンサムライブ）が２８日、パシフィコ横浜国立大ホールで最終公演（全３公演）を行った。

日替わりの「キミノリズム」では、神木隆之介がサプライズで登場。小関裕太らが「隆さん！やばっ！」と驚きの声をあげ、松島庄汰は喜びの涙。伸びやかな歌声を響かせた神木は「お邪魔しております。（会場は）広いですね、やっぱり。２階も３階も盛り上がっていますか？」とあいさつ。「懐かしいし、みんなに会えてうれしい。楽しい時間を過ごせて幸せです。歴史を感じるし、がむしゃらにやっている後輩たちを応援したいなと思いました」と目尻を下げた。

序盤はユニット曲として披露する人気曲「ＴＨＲＩＬＬ」を全員で披露。コロナ禍で何ができるかを考えて制作された「ＧＥＴ ＩＴ ＢＡＣＫ！」や、ハンサムライブの代表曲「親孝行！！！」「無礼講！！！」などメドレーを含む３１曲を届けた。

この日は最終公演を前に、２２人のハンサムたちが「チーム・ハンサム！が紡ぐ手紙」ムービーとして、ファンに向けて思いを紡いだ。