小林幸子、自前のド派手衣装でCM撮影 GACKT夢のデュエット共演『Shadowverse: Worlds Beyond』
スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』の新テレビCMに歌手の小林幸子とGACKTが出演し、「シャドバ行進曲」篇（15秒）が本日29日より放送がスタートした。
【動画】ド派手衣装の小林幸子！GACKTと夢のデュエット共演映像
CMでは、小林は鮮やかな水色のドレス、GACKTはシックな黒い衣装に身を包み登場。年末年始の歌番組を彷彿とさせる煌びやかなセットを背に、オリジナル楽曲「シャドバ行進曲」を、息ぴったりのハーモニーとノリノリのパフォーマンスで披露。
CM中盤、GACKTが目を見開くと、小林が、代名詞とも言えるド派手な衣装で降臨。力強く歌い続けるGACKTの周りを、小林が万華鏡のように取り囲む圧巻の演出となっている。
撮影当日、GACKTはクールな表情でスマートにスタジオ入り。一方、小林は煌びやかな衣装に身を包み、「おはようございます！」と元気いっぱいに登場し、現場の空気が一気に華やかに。二人の圧倒的なオーラに現場が緊張感に包まれるかと思いきや、企画説明の際にはスタッフと笑顔で言葉を交わすなど、和やかなムードで撮影がスタートした。
過去に歌番組などで共演を重ねてきたお二人。“背中合わせで歌う”シーンでは、小林が「（歌番組で）デュエットってあんまりしないですよね？」と話しかけ、GACKTが「いや、そんなことないですよ（笑）」と即座に返すなど、撮影の合間に和やかに談笑される姿が印象的。
合間の和やかな様子とは一変し、楽曲に合わせてノリノリで身体を揺らすシーンでは、監督からの「もう少しニコッと！」「首をちょっと斜めに！」といった細かな指示に二人とも即座に対応。オンとオフの見事な切り替えを見せ、第一線で活躍し続けるプロならではの対応力が、現場でも遺憾なく発揮された。
撮影中盤、衣装チェンジを終えた小林が、頭に羽があしらわれた全身ホワイトの豪華衣装（通称「鶴の衣装」）姿で登場。代名詞とも言える豪華衣装を纏ったその圧倒的な姿に、スタジオに入った瞬間「わ〜〜！」とスタッフから歓声が上がるほど、現場は一気に魅了。
驚くべきことに、この衣装は小林自身が持参されたもの。かなりの重量があるにも関わらず、疲れを一切見せず、テイクごとに変幻自在に振りを変えてノリノリで演じる姿に、スタッフ一同感嘆。「ばっちりです！」「いいですね〜」と絶賛の声。GACKTから「（普段から）いつもそんな格好してますよね（笑）」とイジられた小林が、照れ笑いを浮かべる一幕もあり、終始和やかなムードのまま撮影は終了した。
