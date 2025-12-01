¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÇÐÍ¥¤Î¹±Îã¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×ºÇ½ª¸ø±é¡¡¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö¹¬¤»¤À¤è¡Á¡×
20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖAmuse¡¡Presents¡¡20th¡¡Anniversary¡¡ULTRA¡¡HANDSOME¡¡LIVE¡¡2025¡¡¡ÈZERO¡É¡×ºÇ½ª¸ø±é¤¬28Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2Æü´Ö¤ÇÁ´3¸ø±é¤¬´°Çä¤·¡¢·×1Ëü2000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
05Ç¯¤«¤é²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÉµá¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¡£20¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤Æ1ÅÙ¡¢Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£MC¤ÎÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤èº£Æü¤¬ºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡£20Ç¯Ê¬¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡ª¡×¤È¡¢¡È¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
ÃæÈ×¡¢¡Ö¥¥ß¥Î¥ê¥º¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖÎòÂå¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê32¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë¤é¤È´Å¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
20Ç¯¤Þ¤ÇÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£20¼þÇ¯¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀèÇÚ¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤â½éÂÐÌÌ¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ê¾®´Ø¡ËÍµÂÀ¤È¡Ê¾¾²¬¡Ë¹Âç¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¸åÇÚ¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æº£Æü¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤ê¤å¤¦¡Á¡ª¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ö¹¬¤»¤À¤è¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃöÄÍ¡¢¾®´Ø¤Î¤Û¤«ÀÄÌøÎÝÅÍ¡¢´äºêÍ§ÂÙ¡¢¿¢¸¶ÂîÌé¡¢ÂÀÅÄ¾ô¦¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¡¢ÆÁ±ÊÃÒ²ÃÍè¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢ÎÓÍ¥Âç¡¢ÅìÅçµþ¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢¿åÅÄ¹ÒÀ¸¡¢¹Â¸ýÂöÌð¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¡¢»³ùõ¸÷¡¢ÅÏî´·½Í´¤¬½Ð±é¡£¡ÖÎòÂå¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤ò´Þ¤à28¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢Á´30¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
12Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾®´Ø¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÌÚ¤ÎÎ´¡ÊÇ·²ð¡Ë¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡ØÇ¤¤»¤¿¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¤Ç¤¤Æ¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤È»×¤¤½Ð¤È»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÆ±À¤Âå¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¡¢ËÜÅö¤ËÃç´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢»ÒÌò¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤Ï³Ø¹»¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥«¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£