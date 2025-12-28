「レゴ®ボタニカル シリーズ」から新作発売　チューリップのブーケやサボテンなど4型

レゴジャパンが、自然の美しい草花を表現した「レゴ®ボタニカル シリーズ」から新製品4型を発売する。2026年1月1日から、レゴ®公式オンラインストアや全国のレゴ®ストアなどで取り扱う。

レゴ®ボタニカルシリーズは、2021年に誕生。レゴ®ブロックを使ったさまざまな植物を模したデザインを提案している。

新製品「レゴ®ボタニカル チューリップのブーケ」は、色づき始めた緑のつぼみから、開花直前の紫のつぼみ、咲ききった花まで、チューリップのさまざまな段階を再現可能。茎を模した部分は長さ調節が可能で、好みに合わせたデザインを作ることができる。

このほか、ピースリリーの3段階の開花過程を表現した「レゴ®ボタニカル ピースリリー」や、デイジーやラベンダーの花にてんとう虫を組み合わせたセット「レゴ®ボタニカル デイジー」、成長段階の異なる2つのサボテンを表現した「レゴ®ボタニカル 花咲くサボテン」をラインナップする。価格帯は4680〜9280円。

◾️ レゴ®ボタニカル シリーズ 新製品

発売日：2025年1月1日（木）

取り扱い店舗：レゴ®公式オンラインストアや、全国のレゴ®ストア、レゴ®認定販売店ベネリック レゴ®ストア 楽天市場店、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪、Amazon レゴショップ