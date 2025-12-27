阪神の近本光司選手、甲子園での明治「R-1」飲み放題語る「専用の冷蔵庫ある」
阪神の近本光司外野手（31歳）が、12月27日に放送されたバラエティ番組「阪神タイガース90周年 語り継ぎたい名シーンクイズ！」（毎日放送）に出演。本拠地・甲子園における、明治「R-1」飲み放題について語った。
同番組は、90年の歴史の中で生まれた“名場面・珍場面・伝説エピソード”を、阪神OBの平田勝男2軍監督、桧山進次郎氏、現役の近本選手と、スタジオの芸能人たちで振り返る丸ごと阪神の特番。
その中で、キャンプ中の食事事情について聞かれた近本選手は「ホテルのごはんがすごいです」と話し、食事には気を遣う？ との質問には「ほかの選手見てても、やっぱり野菜が多かったり、ご飯が多かったり、ちゃんとたんぱく質とったり。バランスのいい食事を」していると話す。
大の阪神ファンで知られる、元NMB48の川上千尋は「いまの選手が、『R-1』をいっぱい飲んでいる動画を見たんですけど」と、選手が明治のヨーグルト飲料「明治プロビオヨーグルトR-1」を飲んでいる様子についてたずねると、近本選手は「そうですね。いま甲子園で試合後に食事できるようになってるんですよ。そのあとに、『R-1』の冷蔵庫があるんで。それを飲み放題で」と語った。
明治と阪神は、2025年5月にサポートカンパニー契約を締結。選手・スタッフに「R-1」を年間提供し、体調管理をサポートしている。契約締結時、球団の栄養アドバイザーを務めるスポーツ栄養士の吉谷佳代氏は「『R-1』は、多くの医師も奨める体調管理に適したヨーグルトであり、すべての選手たちに自信を持って奨めています。体調管理のためには食生活での継続した取り組みが必要です。その面でも、おいしく飲みやすいR-1はまさにぴったりのアイテムですし、今回寮だけでなく選手食堂でもR-1をいつでも手に取れる環境が整ったことは、選手にとってありがたいなと思っています」とコメントしている。
同番組は、90年の歴史の中で生まれた“名場面・珍場面・伝説エピソード”を、阪神OBの平田勝男2軍監督、桧山進次郎氏、現役の近本選手と、スタジオの芸能人たちで振り返る丸ごと阪神の特番。
大の阪神ファンで知られる、元NMB48の川上千尋は「いまの選手が、『R-1』をいっぱい飲んでいる動画を見たんですけど」と、選手が明治のヨーグルト飲料「明治プロビオヨーグルトR-1」を飲んでいる様子についてたずねると、近本選手は「そうですね。いま甲子園で試合後に食事できるようになってるんですよ。そのあとに、『R-1』の冷蔵庫があるんで。それを飲み放題で」と語った。
明治と阪神は、2025年5月にサポートカンパニー契約を締結。選手・スタッフに「R-1」を年間提供し、体調管理をサポートしている。契約締結時、球団の栄養アドバイザーを務めるスポーツ栄養士の吉谷佳代氏は「『R-1』は、多くの医師も奨める体調管理に適したヨーグルトであり、すべての選手たちに自信を持って奨めています。体調管理のためには食生活での継続した取り組みが必要です。その面でも、おいしく飲みやすいR-1はまさにぴったりのアイテムですし、今回寮だけでなく選手食堂でもR-1をいつでも手に取れる環境が整ったことは、選手にとってありがたいなと思っています」とコメントしている。